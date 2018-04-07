Роберто Манчини — о своей отставке: «Я не заинтересован в неустойке от «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопросы после поражения от «Краснодара». В матче 25-го тура чемпионата России сине-бело-голубые уступили (1:2).

– Не заставил ли вас итог матча задуматься об отставке?

– Я всегда борюсь до конца. Проблемы «Зенита» – в нескольких факторах. Первое – травмы ключевых игроков. Кокорин, Маммана, Кузяев, который уже месяц не может играть в полную силу. Второе – мы не можем забить гол. Если не забивает Кокорин, не забивает никто. Приходится выручать защитникам, например, Ивановичу. Поэтому мы сейчас не показываем нужных результатов.

– Как вам физическое состояние команды? Зенит второй раз подряд хуже проводит второй тайм? Не кажется, что на сборах команду недогрузили?

– В последних поражениях точно не виновата физика. Наши поражения – это про то, что выигрывают те, кто забивает. Если вместо того, что выигрывать 3:0 или 4:0 после первого тайма, вы играете 1:1, то, конечно, после перерыва будет тяжело. Думаю, что такие моменты могут реализовать даже мальчики, которые подают мячи. Проблему Кокорина мы пытаемся найти с лета. Пока решения не находим.

– Итальянские СМИ говорят, что вы возглавите сборную Италии. Вы искренни в своем желании научить забивать Заболотного, Дриусси и Ригони?

– Я не заинтересован в неустойке от «Зенита». Если я решу не быть тренером «Зенита», я им не буду. Я не заинтересован в деньгах клуба. Я пытаюсь сделать команду из игроков. Главное – чтобы меня слушали. Тогда я буду стараться сделать команду топового уровня. Результаты неутешительны, но мы работаем. Я работаю с людьми, которые следует моему решению выбора игроков. Если я работаю президентом или менеджером клуба, и говорю, что давайте возьмем Илью, а мне говорят, возьмем Антона. Я заинтересован в том, чтобы люди, которые находятся выше меня в клубе, сначала интересовались моим мнением перед их покупкой.

После 24 игр «Зенит» с 42 очками занимает пятое место в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»