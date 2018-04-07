Пауло Дибала оформил третий хет-трик в сезоне

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл в гостях «Беневенто» (4:2). Форвард туринцев Пауло Дибала отметился тремя забитыми мячами.

Для аргентиского нападающего этот хет-трик стал уже третьим в сезоне. Два своих гола аргентинец забил с пенальти, реализовав 11-метровые на 45-й и 74-й минуте, а первый мяч он отправил в ворота соперника на 16-й минуте с передачи Хуана Куадрадо.

Всего на счету Дибалы уже 25 голов в нынешнем сезоне во всех турнирах – это его лучший результат в карьере.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»