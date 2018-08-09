Федора Смолова лишили водительских прав на один год

Автор: Андрей Синельщиков 0

Октябрьский районный суд в Краснодаре лишил футболиста сборной России Федора Смолова водительских прав на один год. Футболист совершил административное правонарушение, оставив место ДТП.

Максимальное наказание, которое грозило футболисту, предусматривало лишение прав на срок от года до полутора лет либо арест до 15 суток.

Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. Сам футболист не пострадал, но повредил автомобиль BMW M5 First Edition. По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

В краснодарской мэрии заявили, что ущерб от ДТП составил 58 611 тысячи рублей. Поврежденные при аварии дорожные ограждения отремонтируют за счет города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.

Федор Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года и провел в составе клуба 101 матч, в которых забил 64 гола. В сезонах-2015/16 и 2016/17 становился лучшим бомбардиром чемпионата России. За сборную России он сыграл 37 матчей и забил 12 голов. В четверг было объявлено о переходе Смолова в московский «Локомотив».

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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