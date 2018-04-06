Участие Мохамеда Салаха в мерсисайдском дерби под вопросом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии Мохамеда Салаха. Египтянин может пропустить дерби против «Эвертона».

«Мы попробовали все, чтобы он смог принять участие в матче. Осталось всего 24 часа до начала игры. Посмотрим, что произойдет. Я не могу задействовать Салаха в матче только из-за того, что это дерби. Нельзя форсировать его выход на поле. Ни один из наших болельщиков не хочет этого.

Если будут сомнения или Мо не будет готов на сто процентов, он не будет играть. Я не буду рисковать ни одним игроком, не только Мо. С другими футболистами была бы такая же ситуация», – сказал Клопп.

Напомним, Салах получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0).

Фото: Global Look Press

Источник: SportsMole



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»