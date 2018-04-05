«Вест Хэм» не будет приобретать Федора Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов с большой долей вероятности не перейдет в «Вест Хэм». Об этом сообщают английские СМИ.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес не считает приобретение Смолова приоритетным вариантом. Основными целями лондонцев на летнее трансферное окно считаются футболисты «Фулхэма» -полузащитник Том Кэрни, форвард Александр Маркович и защитник Райан Фредерикс.

Напомним, Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В текущем сезоне РФПЛ 28-летний нападающий сыграл 17 матчей и забил 12 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Evening Standard