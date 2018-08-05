Хосеп Гвардиола: «На 100% хочу, чтобы Стерлинг остался в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает, что хавбек Рахим Стерлинг останется в клубе. Напомним, что «Ман Сити» и Стерлинг не могут договориться о продлении контракта.

«Стерлинг и его агент знают, что мы рассчитываем на него. Чики Бегиристайн говорил с ним.

Это очевидно с моего первого дня в «Сити». Но сделки – это сделки, агенты – это агенты, а игроки – это игроки.

Поэтому я не знаю, что произойдет. Но на 100% уверяю вас, что клуб, я как тренер, спортивный директор и футболисты – все мы хотим, чтобы Рахим задержался в команде», – сказал Гвардиола.

Действующее соглашение рассчитано еще на два года.

Как сообщалось, 23-летний игрок хочет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com