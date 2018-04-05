Болельщики смогут проносить наркотические и психотропные вещества на матчи ЧМ-2018 при наличии рецепта от врача

Автор: Дмитрий Темников 0

Пресс-служба МВД России сообщила, что совместно с оргкомитетом «Россия-2018» был установлен определенный порядок доступа людей с предметами (материалами, веществами), которые обычно запрещены к проносу на территорию арены. Так, зрители смогут пронести и в дальнейшем использовать наркотические и психотропные вещества на играх чемпионата мира при наличии соответствующего рецепта от доктора. 

«К подобным разрешенным средствам относятся и лекарственные препараты: наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках», – заявили в МВД.

Сообщается, что в случае сомнений по поводу подлинности предоставляемого рецепта будут информировать работников объединенного пункта безопасности стадиона. Оттуда и будет предприниматься дальнейшие действия для принятия соответствующих мер.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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