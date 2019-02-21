Тиаго Силва может продлить контракт с «ПСЖ» до 2022 года

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Тиаго Силва

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва может продолжить сотрудничество с клубом. 34-летний капитан парижан чувствует, что способен и дальше играть на самом самом высоком уровне.

Действующий контракт Тиаго Силвы рассчитан до лета 2020 года, и бразилец хочет продлить соглашение до 2022-го.

Он четвертый в списке самых высокооплачиваемых игроков французской лиги с зарплатой 1,16 млн евро в месяц до вычета налогов.

Тиаго Силва играет за «ПСЖ» с 2012 года после перехода из «Милана». За это время он выиграл 19 трофеев во Франции, включая пять чемпионских титулов.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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