Тиаго Силва может продлить контракт с «ПСЖ» до 2022 года

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва может продолжить сотрудничество с клубом. 34-летний капитан парижан чувствует, что способен и дальше играть на самом самом высоком уровне.

Действующий контракт Тиаго Силвы рассчитан до лета 2020 года, и бразилец хочет продлить соглашение до 2022-го.

Он четвертый в списке самых высокооплачиваемых игроков французской лиги с зарплатой 1,16 млн евро в месяц до вычета налогов.

Тиаго Силва играет за «ПСЖ» с 2012 года после перехода из «Милана». За это время он выиграл 19 трофеев во Франции, включая пять чемпионских титулов.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe