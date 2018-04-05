Игроки «Тоттенхэма» недовольны, что президент Леви получает больше Кейна

Автор: Владимир Шевелев 0

Daniel Levy

Зарплата президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви в клубе составляет 6 миллионов фунтов в год. Это выше зарплаты любого игрока, в том числе Харри Кейна, который получает на 15 тысяч фунтов в неделю меньше.

Игроки «Тоттенхэма» с истекающим сроком контракта, узнавшие о зарплате Леви, отказываются идти на условия клуба. По информации источника, в команде ухудшаются настроения из-за этой ситуации. Многие футболисты считают, что достойны большей зарплаты, чем у них есть сейчас. А информация о зарплате Леви некоторых неприятно удивила.

Агенты футболистов, которые в ближайшее время будут обсуждать новые контракты, при переговорах будут опираться на зарплату Леви. Он также является самым высокооплачиваемым менеджером в АПЛ, в два раза опережая ближайших коллег.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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