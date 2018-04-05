Нико Ковач – основной претендент на пост тренера «Баварии»

«Бавария» продолжает вести поиски нового главного тренера. По информации источника, основным претендентом на пост после готовящегося ухода Юппа Хайнкеса стал Нико Ковач, возглавляющий франкфуртский «Айнтрахт».

Ковач хорошо знаком со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, они вместе играли в Мюнхене в 2001-2003 годах. У Ковача в контракте есть опция выкупа в случае предложения от «Баварии».

В текущем сезоне «Айнтрахт» под руководством Ковача занимает шестое место в Бундеслиге, набрав 45 очков после 28 туров.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»