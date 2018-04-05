Гарет Бэйл готов уйти из «Реала» летом

Автор: Владимир Шевелев 0

Gareth Bale

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл почти наверняка покинет мадридский клуб. Валлиец готов уйти из «Реала» из-за нехватка игровой практики.

У игрока не хватает взаимопонимания с тренером Зинедином Зиданом, он не выучил испанский язык и в последнее время перестал выкладываться на тренировках. Игроки «Реала», несмотря на все это, пытаются встроить его в команду, но у них не выходит.

«Реал» просит за него 120 миллионов евро. Основной претендент – «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Гарет Бэйл провел за мадридцев 20 матчей в испанской примере, забил 11 мячей и отдал три голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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