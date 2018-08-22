Тьерри Анри согласился возглавить «Бордо»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри начнет самостоятельную тренерскую карьеру. Новым клубом специалиста станет «Бордо». 

Француз дал согласие по итогам переговоров с «Бордо». Осталось лишь дождаться подтверждения от руководства клуба.

Ранее жирондинский клуб отстранил тренера Густаво Пойета, который публично раскритиковал руководство за продажу форварда Гаэтана Лаборде в «Монпелье» без его ведома.

Анри работает ассистентом в штабе главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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