Владимир Путин заявил, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами в российском футболе

Президент России Владимир Путин сообщил, что белорусы перестанут считаться легионерами в российском футболе со следующего сезона. На встрече президента России с главой Беларуси Александром Лукашенко министр спорта Павел Колобков рассказал, что с белорусских спортсменов будут сняты ограничения.

«Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские спортсмены, на них не будут распространяться ограничения и на заявку, и на участие в соревнованиях.

Сейчас последний приказ по футболу, он будет утвержден, будет внесено в регламент Российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие [в новом статусе]», — сказал Колобков.

«Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который мы ставили неоднократно. Они не будут считаться у нас легионерами», – сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 19 декабря 2018 года исполком РФС после обсуждений не принял решения о снятии ограничений с белорусских футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник: RNS