Игорь Акинфеев – про игру с «Арсеналом»: «Матч 2006-го года не пересматривал»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится 5 апреля.

«Так как я вратарь, то опасности надо ждать и от своих, и от чужих. Мы играем не с командой второй лиги, в «Арсенале» от любого футболиста можно ждать угрозы. Это обычная игра. Никто не будет лукавить, что великие команды – такие, как «Арсенал», приятно обыгрывать. Мы должны быть раскрепощены.

Никто не говорит, что мы завтра победим, прекрасно понимаем, что перед нами «Арсенал», великий клуб. Показать хотя бы приблизительно тот футбол, который показали во Франции с «Лионом». Тогда будет видно, что из этого получится.

Матч 2006 года не пересматривал, какие-то моменты помню. Но это все прошлое, прошлым жить не хочу, нужно жить настоящим и будущим. Это совсем другой «Арсенал» и совсем другой ЦСКА, параллелей проводить здесь не стоит. Никак не влияет сложный график, на протяжении долгих лет в таком режиме играем, не только я, но и другие ребята. Может быть, произнесу заезженную фразу, но играть лучше, чем тренироваться», – сказал Акинфеев.

В текущем сезоне голкипер провел за ЦСКА 21 матч в РФПЛ, пропустил 15 мячей и 12 раз сыграл на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»