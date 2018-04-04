Давид Розегнал объявил о завершении карьеры

Автор: Владимир Шевелев 0

David Rozehnal

Бывший защитник сборной Чехии Давид Розегнал объявил о завершении игровой карьеры. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на семейной жизни.

37-летний футболист с 2015 года выступал за бельгийский клуб «Остенде» Розегнал также известен по выступлениям за «Сигму», «Брюгге», «Ньюкасл Юнайтед», «ПСЖ», «Лацио», «Гамбург» и «Лилль».

На его счету 60 матчей и один гол за сборную Чехии, за которую он выступал с 2004 по 2009 год. Давид выигрывал чемпионаты и Кубки Бельгии и Франции, а также становился обладателем Кубка Италии.

В текущем сезоне Давид Розегнал провел три матча за бельгийский «Остенде».

Фото: Global Look Press
Источник: Idnes.cz

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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