Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» побеждает «Крылья Советов» в перенесенном матче

В перенесенном четвертьфинале кубка России встречались «Крылья Советов» и «Спартак». Красно-белые одержали уверенную победу.

Кубок России. 1/4 финала.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – СПАРТАК – 1:3 (0:1)

Самара. 4 апреля.

Стадион: «Металлург». 15833 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Крылья Советов»: Конюхов, Ланин, Надсон, Таранов (Зотов, 75), Бурлак, Ятченко, Кленкин, Алиев, Чочиев, Соболев, Корниленко.

«Спартак»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес (), Глушаков, Фернандо, Зобнин (Самедов, 79), Адриано (Пашалич, 80), Зе Луиш.

Голы: 0:1 – Зе Луиш (20), 0:2 – Промес (71), 0:3 – Луис Адриано (77), 1:3 — Соболев (90).

Предупреждение: Ланин (17)

5 (2) удары (в створ) 11 (9)

8 фолы 11

6 угловые 2

1 офсайды 3

45 % владения мячом 55

Четвертьфинал кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и «Спартаком» изначально планировался на конец февраля, однако был отменен из-за погодных условий. Первый тайм начался с напора хозяев, но к вскоре красно-белые взяли мяч под контроль. На 20-й минуте Фернандо нашел передачей Зе Луиша и форвард «Спартака» расстрелял дальний угол Конюхова – 0:1. В дальнейшем гости имели еще пару моментов — Квинси после выхода один на один не смог переиграть голкипера, а вскоре опасной передаче Мельгарехо не хватило точности. Вторую половину команды начали в тех же составах. Самарцы вновь наращивали давление, однако до серьезных моментов дело не доходило. За 20 минут до конца игры «Спартак» поймал «Крылья» на контратаке и Зе Луиш вывел Квинси на ударную позицию в левом углу штрафной – голландский форвард точным ударом в ближний угол пробил руки голкипера хозяев – 0:2. А спустя пять минут Луис Адриано воспользовался скидкой Зе Луиша после углового и расстрелял ближний угол – 0:3! На последних секундах хозяева отыграли один мяч, однако результат уже предрешен. 1:3 — «Спартак» — в полуфинале кубка России.

Фото: Твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»