Россия оторвалась от Португалии в клубном рейтинге УЕФА

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Россия сохраняет шестое место в клубном рейтинге УЕФА, несмотря на не самый удачный старт в первом туре еврокубков. Седьмое место занимает Португалия.

Российским клубам даже удалось оторваться от Португалии и сохранить дистанцию с Францией. Россия и Франция набрали по 0,666 балла, а Португалия – 0,600 балла.

После первых туров в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия идет на 6-й строчке, имея 45,882 очка. Франция с 51,498 очка занимает 5-е место, а Португалия с 40,432 очка – 7-я.

Напомним, «Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:3), ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (2:2), «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2), «Краснодар» обыграл «Акхисар» (1:0), а «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»​ (1:1).

Фото: Global Look Press
Источник: UEFA

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