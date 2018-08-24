УЕФА в ближайшее время вынесет решение по делу о нарушении «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей

УЕФА до конца августа вынесет решение по делу о нарушении «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей. В качестве наказания парижский клуб могут вынудить продать одного из своих дорогостоящих футболистов или наложить запрет на приобретение новичков.

Данным вопросом в настоящее время занимается арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Возможно, что о решении будет объявлено уже сегодня.

В этом случае возможен вариант, что «ПСЖ» не сможет выкупить у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе, который год назад был арендован клубом на год с правом дальнейшего выкупа за 180 миллионов евро.

За ситуацией следит «Реал», который заинтересован не только в Мбаппе, но в и бразильском форварде Неймаре. В случае, если УЕФА ограничится штрафом для «ПСЖ», то никто из игроков, соответственно, команду этим летом уже не покинет.