Власти Австралии: «Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды»

Власти Австралии обратились к жителям своей страны, собирающимся посетить матчи чемпионата мира по футболу этим летом. Правительство попросило у болельщиков серьезно подумать над возможной поездкой в Россию.

«Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих Россию. Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды», — заявили члены кабинета министров.

Напомним, сборная Австралии попала в группу C. 16 июня «Соккеруз» проведут матч против Франции («Казань Арена»), 21 июня сыграют с Данией («Самара-Арена»), а 26 июня — с Перу («Фишт», Сочи).

Фото: Global Look Press

Источник: TravelWeekly