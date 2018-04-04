Власти Австралии: «Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды»

Автор: Дмитрий Темников 0

Власти Австралии обратились к жителям своей страны, собирающимся посетить матчи чемпионата мира по футболу этим летом. Правительство попросило у болельщиков серьезно подумать над возможной поездкой в Россию.  

«Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих Россию. Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды», — заявили члены кабинета министров.

Напомним, сборная Австралии попала в группу C. 16 июня «Соккеруз» проведут матч против Франции («Казань Арена»), 21 июня сыграют с Данией («Самара-Арена»), а 26 июня — с Перу («Фишт», Сочи).

Фото: Global Look Press
Источник: TravelWeekly 

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