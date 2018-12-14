Юрген Клопп: «Жозе Моуринью — самый успешный тренер в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед домашним матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о сопернике. Встреча состоится 16 декабря на «Энфилде» и начнется в 19:00 мск.

«У Жозе Моуринью никогда не было недостатка амбиций. Он просто поступает так, как считает правильным в данный момент, и это делает его самым успешным тренером в мире.

У «Манчестер Юнайтед» очень много качеств: они быстры, техничны и физически сильны. У них есть почти все. За «МЮ» всё ещё выступает невероятный Давид де Хеа. У них есть большой выбор форвардов: Маркус Рашфорд, Ромелу Лукаку, Джесси Лингард и Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» обладает невероятным качеством, так что мы не оцениваем их по набранным очкам. Мы оцениваем их по качеству, и именно так будем готовиться ко встречи с ними», — сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports