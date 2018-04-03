Александр Кокорин ответил Артему Дзюбе про 120 тысяч евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Kokorin Dzyuba

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы. Зимой бывший форвард «Спартака» был арендован тульским «Арсеналом».

Дзюба сказал, что заплатит 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы сыграть против петербургского клуба.

«Дзю, как ты пыль пускаешь, так никто не пускает. Решили в этом году на отдых не лететь?» – написал Кокорин.

В текущем сезоне Артем Дзюба в 15 матчах за «Зенит» в РФПЛ забил один мяч, в то время как за 4 игры в «Арсенале» на его счету четыре гола и две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Александра Кокорина

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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