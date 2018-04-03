КДК РФС может наказать Федора Смолова за мат, попавший в трансляцию

Автор: Владимир Шевелев 0

Fyodor Smolov

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал об открытии дела в отношении нападающего «Краснодара» Федора Смолова. В прямой эфир попали кадры, как форвард сборной матерится в адрес болельщиков.

«Завтра в 14.00 КДК начнет рассмотрение произошедшего с Федором Смоловым инцидента. Основанием для рассмотрения дела является попадание нецензурных слов в эфир средств массовой информации.

О том, могут ли его оперативные извинения в социальных сетях быть смягчающим фактором, можно будет сказать лишь завтра», – сказал Григорьянц.

В текущем сезоне Федор Смолов провел за «Краснодар» 17 матчей в РФПЛ, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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