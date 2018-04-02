«Рубин» потребует у Алекса Сонга выплаты 40 млн евро через ФИФА

Автор: Дмитрий Темников 0

Сонг

Руководство «Рубина» направило жалобу в Палату по разрешению споров ФИФА на экс-полузащитника команды Алекса Сонга. С камерунца требуют взыскать 40 млн евро за досрочное расторжение контракта.

Напомним, в январе текущего года Сонг прекратил сотрудничество с казанцами в одностороннем порядке. Клуб уверен в неправомерности этого расторжения. В «Рубине» от 30-летнего полузащитника требуют выплаты 40 млн евро, так как эта сумма была прописана в его контракте. Помимо этого, руководство клуба из столицы Татарстана намерено добиться дисквалификации Сонга и наложения санкций на его будущую команду. На данный момент африканец считается свободным агентом.

Алекс перешел в клуб из РФПЛ в 2016 году. В текущем сезоне Премьер-лиги он сыграл за «Рубин» в 6 матчах, отметившись одним забитым голом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресc

 

 

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