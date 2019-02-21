«Рома» предложила Маурицио Сарри пост тренера в следующем сезоне

Руководство «Ромы» заинтересовано в приглашении главного тренера «Челси» Маурицио Сарри. Специалист может возглавить итальянский клуб в следующем сезоне.
Советник президента римлян Джеймса Паллотты уже дважды звонил 60-летнему итальянцу, а на встрече в Лондоне предложил возглавить команду в следующем сезоне.
Стало известно, что команду могут покинуть не только тренер Эусебио Ди Франческо, но и спортивный директор Мончи.
Ранее сообщалось, что Сарри проведет в «Челси» еще минимум два матча, а решение о его будущем примет владелец клуба Роман Абрамович.
Фото: Global Look Press
Источник: La Repubblica