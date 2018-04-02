В матче с «Арсеналом» в Лондоне ЦСКА поддержат около 500 фанатов

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 26 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2. Москва. «Арена ЦСКА». 30 апреля 2017 г.

Все мысли московских армейцев связаны с первым четвертьфиналом Лиги Европы против лондонского «Арсенала». В Англии команда не останется без поддержки.

Около 500 болельщиков поддержат московский ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом», который пройдёт в Лондоне. Об этом сообщил руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, на стадионе «Эмирейтс» в столице Англии. Ответная четвертьфинальная игра запланирована на 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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