В матче с «Арсеналом» в Лондоне ЦСКА поддержат около 500 фанатов

Все мысли московских армейцев связаны с первым четвертьфиналом Лиги Европы против лондонского «Арсенала». В Англии команда не останется без поддержки.

Около 500 болельщиков поддержат московский ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом», который пройдёт в Лондоне. Об этом сообщил руководитель отдела ЦСКА по работе с болельщиками.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, на стадионе «Эмирейтс» в столице Англии. Ответная четвертьфинальная игра запланирована на 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»