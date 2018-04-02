Джанлуиджи Буффон: «С «Реалом» нужно сыграть так, как умеем»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что нужно туринской команде, чтобы выйти в полуфинал турнира. В четвертьфинале «Старая синьора» встречается с «Реалом».

«Сыграть так, как умеем. Ничего больше. Разве что немного везения в определённые моменты. Люди забывают о таких вещах после матчей, запоминается лишь результат. Но я помню, как мы три года назад играли с «Реалом» в Турине, и мадридцы после рикошета в штрафной попали в перекладину. Это был один из самых важных и поворотных моментов матча. Если бы мяч влетел в ворота, «Реал» повел бы 2:1. Но матч завершился со счетом 2:1 в нашу пользу. Люди о таком забывают. Я же прекрасно знаю, каково это — пройти дальше или вылететь из-за одной мелочи. Надеюсь, «Ювентусу» повезет в мелочах.

Ясное дело, новая встреча не переполняет нас радостью. «Реал» наряду с «Барселоной» и, может быть, «Сити» с «Баварией» — те команды, с которыми никогда встречаться не хочется. Но верно и то, что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов автоматически означает соперничество с лучшими. Так что все нормально. Мы снова будем играть на победу. Надеюсь, опыт прошлых матчей — как положительный, так и отрицательный — поможет нам», — сказал Буффон.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»