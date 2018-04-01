Премьер-лига. 24-й тур. Два гола помогли ЦСКА одержать победу над «Ростовом»

В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле принимал ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко одержала очередную победу.

Премьер-лига. 24-й тур

РОСТОВ – ЦСКА – 1:2 (0:1)

Ростов-на-Дону. 1 апреля.

Стадион: «Олимп-2».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Ростов»: Песьяков (Абаев, 72), Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш (Дядюн, 84), Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Сигурдарсон (Скопинцев, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Натхо, Дзагоев (Кучаев, 85), Головин, Вернблум, Муса (Витиньо, 84).

Голы: 0:1 — Щенников (44), 1:1 — Ингасон (61), 1:2 — Вернблум (75).

Предупреждения: Набабкин (32), Калачев (32), Сапета (76).

12 (7) удары (в створ) 9 (5)

11 фолы 7

8 угловые 1

3 офсайды 1

61 % владения мячом 39

Начало встречи запомнилось болельщикам постоянными атаками команд на встречных курсах. Но гол был забит под конец первого тайма: армеец Щенников замкнул мяч после удара-паса от Березуцкого. Однако на 61-й минуте игрок хозяев Ингасон воспользовался суматохой между Дзагоевым и Вернблумом и точно пробил в левый угол ворот Акинфеева, сравняв счет. Одним из запоминающихся моментов игры стала рокировка вратаря в «Ростове»: Карпин решил заменить Песьякова на Абаева. Москвичам потребовалось 14 минут, чтобы вновь выйти вперед усилиями Вернблума. Таким образом, «желто-синие» проиграли в своей последней встрече на «Олимпе-2». ЦСКА же пропустил первый мяч в РФПЛ в этом году, но одержал третью победу в чемпионате подряд. Красно-синие набрали 44 очка и вышли на третье место в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»