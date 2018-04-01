Валерий Карпин: «Матч с ЦСКА принципиален для «Спартака», а не для меня»

Автор: Владимир Шевелев 0

Valeri Karpin

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед с ЦСКА рассказал о принципиальности встречи. Также он отметил, что у него были опасения по состоянию легионеров после игр сборных.

«Товарищеские матчи сборных? Для любого тренера это проблема. Небольшое повреждение у Зуева, остальные вернулись здоровыми. Иностранцы улетали надолго, плюс смена часового пояса, нагрузка, были небольшие опасения.

ЦСКА принципиальный соперник для меня? С чего вы взяли? Когда был в «Спартаке» – да, для красно-белых он принципиальный. Для меня сейчас все принципиальные. Не только для меня, для нас – для клуба», — сказал Карпин.

В текущем сезоне «Ростов» с 27 очками занимает 12-е место после 23, игр. Армейцы занимают третье место с 41 очком после 22 игр.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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