Луис Адриано: «Во время матча «Амкар» — «Локомотив» я спал»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился мнением о победе над «Тосно» (2:1). Также форвард оценил перспективы красно-белых в чемпионской гонке с «Локомотивом».

«Игра с «Тосно» получилась нелегкой. Особенно в первом тайме, который нам откровенно не удался. Наши атаки не заканчивались голами, в то же время соперник выбегал вперед достаточно опасно. Мы немного нервничали и беспокоились за результат. Из-за этого возникало много ненужных ошибок. Конечно, в будущем постараемся это учесть и не допустить подобного.

Что касается того, что Фернандо в пятый раз в сезоне забил со штрафного, в этом нет ничего удивительного! Фернандо много работает над штрафными, и это приносит плоды! Он отрабатывает удары с разных участков поля, это помогает нам в играх. Очередной гол в игре с «Тосно» – показатель его труда.

Как я отреагировал на поражение «Локомотива» от «Амкара»? Честно говоря, даже не смотрел. Я вообще спал в это время! Впереди у нас был важный матч, мне нужно было немного отдохнуть. В плане психологии мы находимся в хорошем состоянии. Но, как и «Локомотив», не собираемся пристально следить за каждым движением конкурента. В борьбе за первое место каждый будет смотреть только на себя», — сказал Адриано.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»