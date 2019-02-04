«Реал» продлит контракт с Лукой Модричем

«Реал» хочет сохранить полузащитника Луку Модрича. Президент клуба Флорентино Перес хочет продлить контракт с 33-летним хорватом на 1-2 года.

При этом зарплата Модрича по новому соглашению вырастет. Перес хочет, чтобы Модрич завершил в «Реале» карьеру.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Срок его действующего контракта истекает летом 2020 года. Сообщалось, что за ситуацией следит «Интер».

В этом сезоне хорват сыграл в 22 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: As