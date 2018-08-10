«Бордо» заинтересован в приобретении Артема Дзюбы

Автор: Андрей Синельщиков 0

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Европе. Игроком сборной России интересуется французский «Бордо».

Жирондинцы находятся в поисках мощного таргетмена. «Бордо» планировал приобрести нападающего «Флуминенсе» Педро, но переговоры не увенчались успехом. Теперь приоритетным вариантом французов является именно Дзюба. Клуб в ближайшее время свяжется с «Зенитом» по поводу трансфера игрока.

Артем Дзюба выступает за петербургский «Зенит» с 2015 года, сыграв в 72 играх и забив 30 голов. На прошедшем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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