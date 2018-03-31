Премьер-лига. 24-й тур. «Локомотив» вновь проигрывает «Амкару» в Москве

В первом матче 24-го тура встречались «Амкар» и «Локомотив». Из-за переноса игра прошла в Москве, однако это не помогло красно-зеленым.

Премьер-лига. 24-й тур.

АМКАР – ЛОКОМОТИВ – 2:1 (0:1)

Москва. 31 марта.

Стадион: «РЖД-Арена». 9250 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков (Конде, 46), Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гашенков, Гол (Эззатоллахи, 78), Огуде, Оланаре (Бодул, 65).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ан. Миранчук (Коломейцев, 55), Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан, Ари (Эдер, 73).

Голы: 0:1 — Фернандеш (16, с пенальти), 1:1 – Оланаре (49, с пенальти), 2:1 – Оланаре (59).

Предупреждения: Милькович (36), И. Денисов (52).

Удаление: И. Денисов (90).

10 (5) удары (в створ) 9 (5)

10 фолы 11

9 угловые 3

4 офсайды 1

40 % владения мячом 60

Матч «Амкар»- «Локомотив открывал программу 24-го тура. По стечению обстоятельств, домашняя встреча пермяков проходила в Москве. В первом тайме номинальные гости наращивали давление с первых мгновений и уже на 16-й минуте добились успеха – Мануэл Фернандеш реализовал пенальти – 0:1. Тем неожиданней было преображение пермяков во второй половине. Сначала Оланаре, арендованный у ЦСКА, сравнял счет с 11-метрового и забил свой первый гол за «Амкар». А спустя 10 минут нигерийский форвард сделал дубль, сенсационно выведя «хозяев» вперед – 2:1. «Железнодорожники» взвинтили обороты, однако команду не хватало свежести, а пермяки героически оборонялись. На 90-й минуте Милькович мог увеличить счет, однако попал в штангу. В итоге 2:1 – неожиданный проигрыш лидера чемпионата.

Фото: Твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»