Юрген Клопп проводит 100-й матч в АПЛ в качестве главного тренера «Ливерпуля»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» принимает на своем поле «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Селхерст Парк».

Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа этот матч стал 100-м в английской Премьер-лиги в качестве наставника команды. В предыдущих 99 играх под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» одержал 53 победы, 28 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений.

В среднем команда Клоппа набирала за матч АПЛ 1.89 очка – это второй результат после Рафаэля Бенитеса (1.9), который работал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году, сменив на посту главного тренера команды Брендана Роджерса.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»