Марио Балотелли: «Я нахожусь на одном уровне с Неймаром»

Автор: Владимир Шевелев 0

Mario Balotelli

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, какой видит десятку лучших футболистов в мире на данный момент. Естественно, итальянский форвард не забыл про себя.

«Я действительно думаю, что нахожусь с десятке лучших игроков мира. Криштиану Роналду и Лионель Месси — это футболисты совсем иного уровня, они превосходят всех.

Но я могу быть в списке на одном ряду с Неймаром, Антуаном Гризманном и Пауло Дибалой. Они выше лишь потому, что выиграли больше титулов. Дибала был в двух финалах Лиги чемпионов, а я — нет», — сказал Балотелли.

В текущем сезоне Балла провел за «Ниццу» 21 матч в Лиге 1 и забил 14 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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