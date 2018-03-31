Марио Балотелли: «Я нахожусь на одном уровне с Неймаром»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, какой видит десятку лучших футболистов в мире на данный момент. Естественно, итальянский форвард не забыл про себя.

«Я действительно думаю, что нахожусь с десятке лучших игроков мира. Криштиану Роналду и Лионель Месси — это футболисты совсем иного уровня, они превосходят всех.

Но я могу быть в списке на одном ряду с Неймаром, Антуаном Гризманном и Пауло Дибалой. Они выше лишь потому, что выиграли больше титулов. Дибала был в двух финалах Лиги чемпионов, а я — нет», — сказал Балотелли.

В текущем сезоне Балла провел за «Ниццу» 21 матч в Лиге 1 и забил 14 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»