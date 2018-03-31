Игроки академии «Индепендьенте» использовались в качестве проститутов

Автор: Дмитрий Темников 0

Мяч

В аргентинском футболе произошел скандал. Несколько несовершеннолетних игроков «Индепендьенте» причастны к проституции. 

По некоторым данным, 7 молодых игроков академии «Индепендьенте» использовались в качестве проститутов. Один из юношей рассказал клубному психологу, что всех пострадавших заманивали подарками, покупкой вещей от модных брендов и деньгами на поездки домой, так как все футболисты попадали в команду из регионов. Известно, что прокуратура арестовала Алехандро Карлоса Дал Чина, занимавшегося организацией соревнований для молодежных команд «Индепендьенте».

Также под стражу попали агент Хуан Мануэль Диас Валлоне и арбитр Мартин Бустос, в организме которого оббнаружен ВИЧ. Обвиняемым грозит 20 лет тюремного заключения.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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