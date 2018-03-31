Гарри Каспаров: «Я выступаю за политический бойкот чемпионата мира в России»

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров призвал иностранных политиков к бойкоту чемпионата мира. По его мнению, политический бойкот должен состояться из-за враждебных действий в отношении российского государства.

«Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России», — написал Каспаров в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Из-за скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на турнир не приедут представители власти из Великобритании, Польши и Исландии. Присоединиться к бойкоту могут власти Дании, Швеции и Японии.

Фото: Global Look Press

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung