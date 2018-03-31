Второй россиянин взят под стражу по делу о беспорядках в Марселе на Евро-2016

Автор: Юлия Древова 0

Евро-2016

Второму россиянину предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках в Марселе на Евро-2016. Михаила Ивкина заключили под стражу, его подозревают в избиении английского фаната. 

Как сообщает источник, Ивкина задержали в Германии в феврале, через несколько дней после задержания первого россиянина, проходившего по этому делу. Предъявив ему обвинение, суд взял его под стражу 22 марта.

Напомним, что в июне 2016 года после первого матча российской сборной с командой Англии (1:1), который проходил на стадионе «Велодром», 30 российских болельщиков, прорвавшись сквозь оцепление, оказались на секторе английских фанатов. В ходе массовой драки один из англичан получил серьезные повреждения — множественные переломы и травму мозга.

После проведения расследования УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Figaro

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