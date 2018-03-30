Юрген Клопп: «Контракт с Эмре Джаном пока не подписан»

«Ливерпуль» продолжает вести переговоры с полузащитником клуба Эмре Джаном по поводу заключения нового соглашения. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Вопрос о новом контракте Эмре Джана открыт. Пока ничего нового не происходило, решений никаких нет. Но переговоры проводятся, все хорошо. Контракт пока не подписан. На этом все. Проблем нет никаких», — заявил 50-летний специалист.

Напомним, текущий контракт Джана с «Ливерпулем» истекает 30 июня этого года. В текущем сезоне АПЛ 24-летний немец провел за «красных» 26 матчей, забив 3 мяча и отдав 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Ливерпуля»