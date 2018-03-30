Экс-врач «Зенита»: «У Халка были слабые мышцы, никакой силы в них не существовало» 

Автор: Дмитрий Темников 0

Бывший врач «Зенита» Эдуардо Сантос вспомнил о проблемах нападающего Халка в клубе с берегов Невы. Доктор рассказал, как футболист укреплял свои ноги. 

«У Халка было много проблем. Глядя на него, можно подумать: «Вау, он очень сильный!». Но у него были слабые мышцы, очень слабые сухожилия, никакой силы в них не было. У него очень сильные квадрицепсы, но подколенные сухожилия – полный ноль. Тогда мы провели анализ и начали работать над балансом, составили программу реабилитации и превентивной работы. И с тех пор – никаких проблем», — сказал Сантос.

За сине-бело-голубых бразилец выступал с 2012 по 2016 годы, по разу выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Всего за петербуржцев Халк провел 149 матчей, став автором 77 забитых мячей и 49 голевых пасов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Capital FM

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