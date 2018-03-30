Раджа Наингголан: «Ненавижу «Ювентус», но желаю им стать чемпионами. Мертенс, прости»

Автор: Дмитрий Темников 0

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан заявил, что предпочтет видеть очередную победу «Ювентуса» в чемпионате Италии. Бельгиец пожелал «старой синьоре» выиграть первенство несмотря на свою ненависть к этому клубу.  

«По правде говоря, я ненавижу «Ювентус». Но желаю им стать чемпионами. Ничего не имею против «Наполи», того, как они играют. Но я не хочу, чтобы какая-то другая команда, кроме моей, обыграла их – я умру от зависти. Мертенс, прости», – заявил 29-летний футболист.

Напомним, туринский клуб становится победителем Серии А 6 сезонов подряд. После 29 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» набрал 75 очков и обгоняет «Наполи» на 2 балла.

Фото: Global Look Press
Источник: Il Tempo 

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