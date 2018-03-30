Массимо Каррера: «Погребняк не любит «Спартак»? Тогда я тоже не люблю его!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с «Тосно». Также он поведал об отношении к бывшему форварду красно-белых Павлу Погребняку.

– Погребняк раньше играл за «Спартак», но теперь свой родной клуб не любит и всегда рвется ему забить.

– Я этого не знал, меня тогда в «Спартаке» еще не было. Он не любит «Спартак»? Тогда я тоже не люблю его!

– Если вспоминать первый матч первого круга, он вышел достаточно неудачным. Как поменялся «Тосно» и что сделать, чтобы вновь не потерять очки?

– Хороший вопрос. Нельзя сказать, что нам тогда не повезло. Мы сами облажались. Мы были уверены, что три очка у нас уже в кармане, но до финального свистка в футболе ничего не заканчивается. Завтра посмотрим, как «Тосно» будет действовать. Сделаем все, чтобы победить.

– Матч с «Тосно» будет сложным? Ожидаете ли, что соперник запрется, как «СКА-Хабаровск»?

– Все матчи будут сложными. Легкие матчи существуют только у журналистов. Я надеюсь, «Тосно» не будет запираться всем составом у своих ворот. «Тосно» играет немного в другой футбол, в отличие от «СКА-Хабаровск».

– «Золотая скамья», которую вы получили в Италии, – ценная награда для вас?

– Нужно гордиться такими премиями. Я разделяю ее со своим штабом, который работает вместе со мной, терпит меня каждый день. Разделяю ее с руководством, которое позволяет мне тренировать. А также с игроками, благодаря которым я ее выиграл, – сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»