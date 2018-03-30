Хатем Бен Арфа объявил о своем уходе из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа объявил, что в скором времени покинет парижский клуб. В последний раз хавбек выходил на поле в рамках чемпионата Франции больше года назад.

«Скоро мое совместное приключение с «ПСЖ» завершится. Несмотря на трудности, я счастлив, что носил футболку этого клуба. Я буду хранить прекрасные воспоминания о партнерах по команде. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех болельщиков. Я всегда буду любить «ПСЖ», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в зимнее трансферное окно в услугах 30-летнего полузащитника были заинтересованы московский «Локомотив» и «Лестер». Сам футболист отдавал предпочтение английскому клубу, но сделка так и не была совершена.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный инстаграм Бен Арфы