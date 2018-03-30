СМИ: Филиппе Коутиньо должен был оказаться в мадридском «Реале» прошлым летом

Автор: Юлия Древова 0

Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо мог оказаться в мадридском «Реале». Бывший клуб футболиста «Ливерпуль» собирался обменять его на хавбека Гарета Бэйла.

Как сообщает Mundo Deportivo, помимо бразильца мерсисайдцы предлагали испанской команде дополнительные 70 млн евро, но мадридисты не одобрили эту сделку.

На тот момент «сливочные» были сосредоточены на трансфере форварда «Монако» Килиане Мбаппе и планировали отпустить Бэйла в «ПСЖ», но и этот переход не состоялся.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за сине-гранатовых девять матчей в Примере, отличившись двумя мячами и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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