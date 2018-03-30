Томас Тухель или Йоахим Лев могут заменить в «ПСЖ» Унаи Эмери

Руководство «ПСЖ», которое собирается расстаться с главным тренером команды Унаи Эмери по окончании сезона, продолжает поиски нового наставника. В сферу интересов парижского клуба попал немецкий специалист Томас Тухель.

Как сообщает источник, экс-тренер дортмундской «Боруссии» является одним из главных фаворитов на замену Эмери, который перестал удовлетворять требования парижских боссов. Стоит отметить, что они также рассматривают кандидатуру наставника немецкой сборной Йоахима Лева.

Обоими специалистами интересуется мюнхенская «Бавария». К Тухелю присматриваются лондонские «Челси» и «Арсенал».

Напомним, после 31 тура «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 83 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe