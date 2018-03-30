Томас Тухель или Йоахим Лев могут заменить в «ПСЖ» Унаи Эмери

Автор: Юлия Древова 0

Тухель

Руководство «ПСЖ», которое собирается расстаться с главным тренером команды Унаи Эмери по окончании сезона, продолжает поиски нового наставника. В сферу интересов парижского клуба попал немецкий специалист Томас Тухель.

Как сообщает источник, экс-тренер дортмундской «Боруссии» является одним из главных фаворитов на замену Эмери, который перестал удовлетворять требования парижских боссов. Стоит отметить, что они также рассматривают кандидатуру наставника немецкой сборной Йоахима Лева.

Обоими специалистами интересуется мюнхенская «Бавария». К Тухелю присматриваются лондонские «Челси» и «Арсенал».

Напомним, после 31 тура «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 83 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Thomas Tuchel 2

Томас Тухель сменит Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала»

Топ-10 голов выходных. Спасение Неманьи Матича, шедевр Лео Месси, чудо Пауло Дибалы и многое другое

Тухель

СМИ: Томас Тухель и Карло Анчелотти — главные претенденты на замену Арсена Венгера в «Арсенале»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 