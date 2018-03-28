Восстановление Георгия Джикии идет с положительной динамикой

Автор: Юлия Древова 0

Георгий Джикия

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прошел обследование в римской клинике. Обследование показало хорошую динамику восстановления.

Оперировавший игрока профессор Пьер-Паоло Мариани составил план дальнейшей реабилитации Джикии.

Напомним, что 24-летний футболист порвал крестообразную связку в январе во время контрольного матча с «Шанхай СИПГ» на сборе в ОАЭ.

Отметим, что осмотр в Италии также прошел хавбек красно-белых Жано Ананидзе. Повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава подтвердилось, поэтому сегодня, 28 марта, полузащитнику будет проведена операция.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Спартак»

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