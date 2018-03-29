Мишель Платини: «Кто эти клоуны, которые мешают мне работать?»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини все еще отстранен от дел. Функционер считает, что его несправедливо лишили связанной с футболом деятельности.

«Меня отстранили от работы на четыре года, но что я сделал? Кто эти клоуны, которые мешают мне работать? Кто дал им такое право? Судьи в ФИФА и CAS – ненастоящие, поэтому я начал бороться на юридическом уровне. Это требует времени.

Меня обвинили в коррупции, фальсификации и отмывании денег, и все эти обвинения рухнули. Думаю, это был заговор, чтобы я не стал президентом ФИФА. Я только начал борьбу и в конечном итоге буду прав», – сказал Платини.

Напомним, 21 декабря 2015 года Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности главы УЕФА Мишеля Платини и ФИФА Йозефа Блаттера.

Фото: Global Look Press

Источник: Marianne

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»