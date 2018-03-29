Федор Смолов хочет оформить трансфер в «Вест Хэм» до ЧМ-2018

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов готов перейти в «Вест Хэм». 28-летний россиянин хочет завершить свой трансфер еще до ЧМ-2018.

«Краснодар» оценивает Смолова в 10-13 миллионов фунтов. Он, скорее всего, в любом случае покинет южан этим летом. «Вест Хэм» ранее вел переговоры по трансферу Смолова, но главный тренер лондонцев Дэвид Мойес посчитал его недостаточно сильным для игры в АПЛ.

Зимой вместо Смолова «Вест Хэм» подписал форварда Джордана Хьюджилла за 10 миллонов фунтов из «Престона». После перехода он провел всего два матча, суммарно проведя на поле 14 минут.

В текущем сезоне Федор Смолов провел за «Краснодар» 16 матчей в РФПЛ, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»