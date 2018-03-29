Федор Смолов хочет оформить трансфер в «Вест Хэм» до ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

Fyodor Smolov

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов готов перейти в «Вест Хэм». 28-летний россиянин хочет завершить свой трансфер еще до ЧМ-2018.

«Краснодар» оценивает Смолова в 10-13 миллионов фунтов. Он, скорее всего, в любом случае покинет южан этим летом. «Вест Хэм» ранее вел переговоры по трансферу Смолова, но главный тренер лондонцев Дэвид Мойес посчитал его недостаточно сильным для игры в АПЛ.

Зимой вместо Смолова «Вест Хэм» подписал форварда Джордана Хьюджилла за 10 миллонов фунтов из «Престона». После перехода он провел всего два матча, суммарно проведя на поле 14 минут.

В текущем сезоне Федор Смолов провел за «Краснодар» 16 матчей в РФПЛ, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Федор Смолов

Федор Смолов спел с рэпером Pharaoh

Krasnodar

Сергей Галицкий: «Хочу пожить спокойно заниматься любимым делом – футболом»

Валерий Карпин

Валерий Карпин: «Мы потеряли два очка в матче с «Зенитом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 