Британские арбитры не будут судить матчи ЧМ-2018 — такого не было 80 лет

Автор: Владимир Шевелев 0

Mark Clattenburg

ФИФА сформировала список судей, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018. Для работы на турнире приглашены 36 главных арбитров и 63 ассистента.

В список не попал ни один судья из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Британские арбитры не будут задействованы на чемпионате мира впервые с 1938 года.

В число кандидатов входил англичанин Марк Клаттенбург. Но в 2017 году он перестал обслуживать матчи премьер-лиги и отправился работать в Саудовскую Аравию. Футбольная ассоциация Англии пыталась заменить Клаттенбурга другой кандидатурой. Однако ФИФА отклонила этот запрос.

Чемпионат мира пройдет в России этим летом с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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