Наби Кейта оштрафовали за подделку водительских прав

Полузащитнику «РБ Лейпциг» Наби Кейта придется заплатить штраф за поддельное водительское удостоверение. При определении его суммы в 250 тыс евро власти Германии руководствовались данными о доходе 23-летнего гвинейца, который составляет около 2 млн евро в месяц.

Как оказалось, поддельные права Кейта получил в Гвинее еще в 2016 году. В феврале его уже собирались привлечь к ответственности по этому делу, но тогда сумму в 415 тыс евро удалось снизить благодаря стараниям юристов игрока.

В нынешнем сезоне хавбек провел за немецкий клуб 31 матч, отличившись восемью голами и пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail