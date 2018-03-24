Наби Кейта оштрафовали за подделку водительских прав

Автор: Юлия Древова 0

Наби Кейта

Полузащитнику «РБ Лейпциг» Наби Кейта придется заплатить штраф за поддельное водительское удостоверение. При определении его суммы в 250 тыс евро власти Германии руководствовались данными о доходе 23-летнего гвинейца, который составляет около 2 млн евро в месяц.

Как оказалось, поддельные права Кейта получил в Гвинее еще в 2016 году. В феврале его уже собирались привлечь к ответственности по этому делу, но тогда сумму в 415 тыс евро удалось снизить благодаря стараниям юристов игрока.

В нынешнем сезоне хавбек провел за немецкий клуб 31 матч, отличившись восемью голами и пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Alli

«РБ Лейпциг» подписал бывшего шеф-скаута «Тоттенхэма» и «Саутгемптона»

Иванович

Бранислав Иванович: «В Лейпциге «Зенит» должен отработать как единое целое. Физически и психологически мы готовы»

RB Zenit

Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит» в гостях проигрывает «РБ Лейпциг»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 