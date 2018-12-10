Дмитрий Аленичев не покинет «Енисей»

Агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Александр Маньяков заявил, что клуб не планирует расставаться со специалистом. Но в ближайшее время команду могут покинуть несколько человек.
«Вопрос о смене тренера в «Енисее» сейчас не стоит. Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм.
Сегодня Дмитрий Анатольевич встречался с руководством клуба, обсуждал предстоящие зимние сборы и трансферную политику.
По всей видимости, в ближайшие месяцы коллектив покинут пять-шесть человек. Об этом игрокам было объявлено после матча с ЦСКА. Планируется приобретение такого же количества новичков», – сказал Маньяков.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»