Дмитрий Аленичев не покинет «Енисей»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Аленичев

Агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Александр Маньяков заявил, что клуб не планирует расставаться со специалистом. Но в ближайшее время команду могут покинуть несколько человек.

«Вопрос о смене тренера в «Енисее» сейчас не стоит. Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм.

Сегодня Дмитрий Анатольевич встречался с руководством клуба, обсуждал предстоящие зимние сборы и трансферную политику.

По всей видимости, в ближайшие месяцы коллектив покинут пять-шесть человек. Об этом игрокам было объявлено после матча с ЦСКА. Планируется приобретение такого же количества новичков», – сказал Маньяков.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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